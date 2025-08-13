The Times: США и Россия обсуждают «оккупацию Украины» по образцу Западного берега

США и Россия якобы рассматривают план «оккупации Украины по образцу Западного берега», пишет The Times. По данным издания, советник Дональда Трампа Стив Уиткофф поддерживает инициативу, которая может быть обнародована до предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа.



Согласно этой концепции, Россия получит военный и экономический контроль над захваченными территориями Украины, при этом не прибегая к формальной аннексии. На карте границы Украины останутся неизменными, что позволит обойти конституционный запрет на передачу земель, пишет издание.

Источник: t.me/Tsaplienko

Напомним, европейские союзники Украины изучают возможность постепенного ослабления санкций против России в случае, если удастся договориться о полном прекращении огня.