Россияне массово переходят на Google Meet после ограничений в Telegram и WhatsApp

После того как в России ограничили голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp, пользователи массово переключились на Google Meet. Сервис поднялся на второе место в рейтинге бесплатных приложений для общения в российском App Store. Об этом написало оппозиционное СМИ The Moscow Times.



Лидером категории «Соцсети» остается продвигаемый российскими властями национальный мессенджер Max. На третьей позиции — платформа Imo для видеозвонков и обмена сообщениями, а четвертую строчку занимает защищенный мессенджер Signal.



Google Meet позволяет бесплатно совершать аудио- и видеозвонки всем обладателям аккаунта Google. Многие пользователи отмечают, что качество связи здесь выше, чем в Telegram и WhatsApp. В отзывах также встречаются комментарии о том, что Google Meet был установлен в качестве альтернативы, чтобы избежать установки мессенджера Max.

Напомним, по данным «Новостей Донбасса», мессенджеры Telegram и WhatsApp продолжают функционировать на территории, подконтрольной группировке «ЛНР».