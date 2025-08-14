Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв после атаки дрона

14 августа 2025, 11:08

В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв после атаки дрона

Беспилотник попал в многоэтажный дом в центре Ростова-на-Дону. Фото из местных пабликов Беспилотник попал в многоэтажный дом в центре Ростова-на-Дону. Фото из местных пабликов

В результате атаки беспилотника в центре российского Ростова-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов. Есть пострадавшие. Об этом сообщают российские каналы и губернатор области.

Местные паблики публикуют видео. Жители пишут, что взрыв произошел в центре города в районе Ворошиловского проспекта. На одном из фото видны повреждения на здании. Ранее в Ростовской области была объявлен режим беспилотной опасности.

По данным издания Baza, в результате атаки пострадали два человека — у них осколочные ранения.

По словам очевидцев, перед взрывом был слышен звук, характерный для БПЛА. Также, как сообщают жители, сигнал о ракетной опасности пришел примерно через минуту после удара. 

Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. 

На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Взрыв Ростов-на-Дону Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:15
Оккупационные власти сообщили об атаке дрона на аквапарк в Железном Порту
10:54
РФ стягивает бронетехнику и БК на Запорожское направление
09:15
Возле военного аэродрома в оккупированном Крыму ночью погремели взрыва
18:16
Звонки в Telegram и WhatsApp в России теперь ограничены — как это отразится на оккупированном Донбассе
15:06
В оккупированном Мариуполе ремонтируют 1,5 км трубопровода для водоснабжения
14:35
Россия не пойдет на территориальные уступки в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — МИД РФ
11:50
Из-за атаки беспилотников в оккупированной Горловке погибла женщина, два человека ранены
11:10
В Лисичанске оккупанты без предупреждения отключают многоэтажки от газа – ОВА
10:14
Оккупанты не вакцинируют новорождённых на ВОТ Херсонщины
09:23
РФ тренирует детей ВОТ Луганщины для будущей мобилизации
17:30
В районе грузового порта Запорожской АЭС фиксируется задымление
16:36
ВСУ уничтожили командный пункт РФ с 25 оккупантами в Олешках
15:15
Оккупанты отключат мобильный интернет в Крыму на неделю
13:59
ВСУ уничтожили российский радар «Скала-М» в оккупированном Крыму
12:55
Оккупанты заставляют детей работать из-за водного кризиса
09:59
В Севастополе выявили центр координации авиаударов РФ
19:06
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:35
На оккупированной Донетчине ввели в строй Монаховский водовод с целью улучшить снабжение Донецка и Макеевки
15:30
Авиация ВСУ уничтожила штаб РФ в Соледаре ударом JDAM-ER
11:05
Россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области — DeepState
все новости
12:35
В «Азове» рассказали о потерях россиян за последние дни под Покровском
12:17
Главный российский инвестор вошел в состав делегации на встречу Трампа и Путина
12:14
ВСУ продвинулись в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях – ISW
11:44
В Украине подтвердили новые субварианты COVID-19 Nimbus и Stratus
11:43
Северная Корея скоро перебросит в РФ около 6 тысяч военнослужащих и технику — Буданов
11:29
В ВСУ ответили, стабилизируется ли ситуация на Добропольском направлении
11:15
Оккупационные власти сообщили об атаке дрона на аквапарк в Железном Порту
11:08
В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв после атаки дрона
10:54
РФ стягивает бронетехнику и БК на Запорожское направление
10:39
Российские войска сосредоточили усилия на захвате города Родинское под Покровском – ВСУ
10:38
Государство компенсирует 70% ипотеки для жителей Донбасса и других прифронтовых территорий
10:11
Российская армия продвинулась из Донецкой в Днепропетровскую область – DeepState
09:48
Россияне проникают в Покровск, переодетые в униформу «Укрпочты» — The Telegraph
09:47
В прифронтовой Дружковке выявили туберкулез и COVID-19
09:35
Июль стал самым смертельным месяцем войны для гражданских
09:30
Войска России за сутки ударили по нескольким городам Донетчины: погибли три человека, еще три – ранены
09:15
Возле военного аэродрома в оккупированном Крыму ночью погремели взрыва
09:12
Прорыв под Добропольем: среди оккупантов — бойцы от 18 до 26 лет
08:58
Белорусский завод делает детали для ВПК РФ на станках из ЕС
08:37
Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде атаковали беспилотники: возник пожар
все новости
ВИДЕО
Оккупационные власти сообщили об атаке дрона на аквапарк в Железном Порту Оккупационные власти сообщили об атаке дрона на аквапарк в Железном Порту
14 августа, 11:15
Беспилотник попал в многоэтажный дом в центре Ростова-на-Дону. Фото из местных пабликов В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв после атаки дрона
14 августа, 11:08
Один из тралов с бронетехникой. РФ стягивает бронетехнику и БК на Запорожское направление
14 августа, 10:54
Государство компенсирует 70% ипотеки для жителей Донбасса и других прифронтовых территорий Государство компенсирует 70% ипотеки для жителей Донбасса и других прифронтовых территорий
14 августа, 10:38
Возле военного аэродрома в оккупированном Крыму ночью погремели взрыва Возле военного аэродрома в оккупированном Крыму ночью погремели взрыва
14 августа, 09:15
Прорыв под Добропольем: среди оккупантов — бойцы от 18 до 26 лет Прорыв под Добропольем: среди оккупантов — бойцы от 18 до 26 лет
14 августа, 09:12

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор