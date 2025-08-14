В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв после атаки дрона

В результате атаки беспилотника в центре российского Ростова-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов. Есть пострадавшие. Об этом сообщают российские каналы и губернатор области.
Местные паблики публикуют видео. Жители пишут, что взрыв произошел в центре города в районе Ворошиловского проспекта. На одном из фото видны повреждения на здании. Ранее в Ростовской области была объявлен режим беспилотной опасности.
По данным издания Baza, в результате атаки пострадали два человека — у них осколочные ранения.
По словам очевидцев, перед взрывом был слышен звук, характерный для БПЛА. Также, как сообщают жители, сигнал о ракетной опасности пришел примерно через минуту после удара.
Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская.
На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
