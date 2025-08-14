В ВСУ ответили, стабилизируется ли ситуация на Добропольском направлении

Ситуация на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState

На Добропольском направлении ситуация стабилизируется. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.



По его словам, Силы обороны Украины принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить группы российских оккупантов.



«Решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны на Добропольском и Покровском направлениях выделены дополнительные силы и средства. В частности, в ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины «Азов», смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери. В результате боев за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидирован 151 российский оккупант. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период воины корпуса взяли в плен восемь российских захватчиков», – сказал Ковалев.



Спикер ГШ отметил, что украинские военнослужащие продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности.



«Ситуация стабилизируется», – добавил он.

Напомним, что 11 августа аналитики DeepState сообщили о продвижении российской армии под Добропольем.



Также в DeepState заявили, что ситуация на этом направлении складывается хаотично.



Позже в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли глубокий прорыв оккупантов под Добропольем. По словам военных, речь идет о просачивании малых групп мимо первой линии украинских позиций, что не является взятием под контроль территории.



В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выделении дополнительных сил и средств для выявления и уничтожения диверсионных групп, проникающих за линию обороны, а 1-й корпус «Азов» НГУ занял определенную полосу обороны на этом направлении, где блокировал силы россиян.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию под Покровском и Добропольем.