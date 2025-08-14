Северная Корея скоро перебросит в РФ около 6 тысяч военнослужащих и технику — Буданов

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

14 августа 2025, 11:43

В ближайшее время КНДР планирует перебросить в Россию дополнительные войска: около 6000 военнослужащих, а также от 50 до 100 единиц северокорейской техники, включая основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80 якобы для проведения инженерных работ.

Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал японскому изданию The Japan Times

По его словам, Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

«Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги», — отметил глава украинской разведки. 

«Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широкой линии фронта с использованием почти всех имеющихся средств — это Украина, Россия и Северная Корея», — подчеркнул Буданов.

Он также отметил, что партнерство России и Северной Кореи не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.

