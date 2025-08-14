В ВСУ объяснили, почему российская армия сосредоточила усилия на захвате города Родинское под Покровском

Ситуация под Родинским. Фото: карта DeepState

Российские войска сосредоточили свои усилия на захвате города Родинское, чтобы попытаться перерезать логистику на города Покровск и Мирноград в Донецкой области. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.



По его словам, оккупанты уже предпринимали попытки прорваться к городу и сейчас просто усилили свои усилия.



«Это в первую очередь логистическое – попытка противника выйти с севера. Там сейчас напряженная ситуация, идут активные и хаотические бои. С одной стороны ликвидируется группа, которая поперла на севере, с другой – уничтожаются те, что пытаются идти на запад, в том числе в сторону Родинского. Поэтому последние несколько дней там идет один большой бой», – сказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Днепр» отметил, что россияне пытаются просачиваться малыми пехотными группами.



«Прут пехотой, пытаются прищемить наших на «опорниках» при помощи БПЛА. И пока они сидят пригнувшись, пехота пытается пробежать посередине. Легкую технику им там не очень удобно использовать. Им удобно ее использовать вдоль дорог. И весной в принципе по полям тоже можно было использовать. А сейчас не очень удобно – очень много «зеленки». Поэтому идут ногами, плюс их заметить тяжелее», – добавил он.

Напомним, что в утренней сводке ОСГВ «Днепр» сообщила о сосредоточении усилий армии РФ на захвате города Родинское под Покровском.