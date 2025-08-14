В оккупированной части Донецкой области в 2025 году оккупационные власти ожидают, что в школы пойдут всего 3 570 первоклассников. Об этом сообщает движение сопротивления на ВОТ «Жовта Стрічка».



Для сравнения, в 2013 году, до российского вторжения и прихода «русского мира», только в самом Донецке в первый класс шли около 7 000 детей, а по всей области — более 35 000.



За 11 лет «русский мир» разрушил жизнь и будущее целого региона: миллионы людей лишились домов, тысячи были замучены оккупантами, сотни тысяч вынуждены жить в постоянном страхе.



«Движение сопротивления "Жовта Стрічка" продолжает бороться, потому что мы любим свои города и прекрасно помним, кто виноват в упадке региона. Мы боремся за Украину, мы ждём Украину и дождёмся её», — говорится в сообщении.

Напомним, РФ тренирует детей ВОТ Луганщины для будущей мобилизации. Также оккупанты заставляют детей работать из-за водного кризиса.