Для России — второсортные: почему «днровцев» почти не обменивают

14 августа 2025, 16:24

Для России — второсортные: почему «днровцев» почти не обменивают

14 августа 2025, 16:24

Для России — второсортные: почему «днровцев» почти не обменивают

В результате 67-го обмена военнопленными, который состоялся 14 августа, из 84 переданных России оказались только двоих граждан Украины, которые были мобилизованы в армию РФ с оккупированных территорий Донецкой области.

Как сообщает проект «Хочу жить», двое бойцов из подразделений группировки «ДНР» — это редкость, поскольку их обменивают крайне редко. Несмотря на то что в украинском плену находятся сотни представителей группировки «ЛДНР», Москва почти никогда не спешит их забирать.

Российская пропаганда убеждает семьи этих пленных, что якобы Украина отказывается включать их в списки на обмен. Однако сегодняшний обмен демонстрирует обратное: стоит России выразить желание вернуть таких бойцов, как это происходит незамедлительно. Проблема — в нежелании самой Москвы, а не Киева.

По данным расследования, для Минобороны РФ «днровцы» — на последних позициях в приоритетах. Их считают «второсортными» и подозревают в нелояльности из-за их происхождения. Россия в первую очередь добивается освобождения своих кадровых военных и бойцов «кадыровских» подразделений, а солдаты из группировки «ЛДНР» годами остаются в украинских лагерях. В среднем из тысяч ежегодно обменянных — лишь один-два представителя этой категории.

Как отмечают «Хочу жить», сегодняшнее исключение скорее всего связано с тяжелой ситуацией на временно оккупированных территориях Донбасса. Российские власти практически осушили местные водохранилища и реки. В Донецке, который когда-то называли «городом тысячи роз», воду теперь привозят в бочках из Дона. Жители часами стоят в очередях, чтобы набрать несколько баклажек — иначе невозможно ни приготовить еду, ни воспользоваться туалетом.

Эта история — очередное напоминание жителям оккупированных регионов: для Москвы они лишь расходный материал, которого не жаль потерять.

