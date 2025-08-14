Армия РФ ударила по Доброполью: в городе возникли пожары, есть раненый

Последствия обстрела Доброполья. Фото: ГСЧС

13 августа российские войска обстреляли частный сектор города Доброполье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Загорелись частный дом, гараж и летняя кухня. Спасатели локализовали огонь на площади 95 квадратных метров. Однако из-за повторных обстрелов тушение пожара пришлось прекратить.



Еще один пожар, возникший на открытой территории из-за российского удара, бойцы ГСЧС потушили на площади 500 квадратных метров.



В городе также повреждены административное здание, частный дом и грузовик. Ранения получил один человек.

Напомним, что войска России за сутки ударили по нескольким городам Донетчины, в результате чего погибли три человека, еще три – ранены.