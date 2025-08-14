Российские войска стирают города Покровск и Мирноград – полиция

Покровск. Фото: Национальная полиция

Россияне стирают города Покровск и Мирноград Донецкой области. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, войска РФ разбивают целые кварталы в этих городах.



«Обстреливают всем. Это управляемые авиабомбы, артиллерия, минометы. Белицкое – действительно небольшой населенный пункт, но в последнее время почти каждый день попадает под удары. Это и «шахеды», и FPV-дроны. Так же «страдает» и Доброполье», – рассказал Дяченко.



Начальник отделения коммуникаций полиции Донетчины отдельно выделил ситуацию, которая касается передвижения гражданских на транспортных средствах, когда оккупанты просто FPV-дронами охотятся за гражданскими автомобилями.



«Это ужас. И это постоянно», – добавил он.

Напомним, что 13 августа на Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из города Белозерское и еще 13 населенных пунктов.