Убытки на 900 тысяч гривен. Замкомандира воинской части незаконно выделил средства военным

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей в Донецкой области. Ему грозит до 8 лет за решеткой. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



«В течение мая-июля 2023 года девять его подчиненных безосновательно получали дополнительное вознаграждение за якобы участие в боевых действиях, хотя в это время у военнослужащих уже был приостановлен срок военной службы из-за подозрения в отказе от выполнения боевого приказа (ст. 402 УК Украины)», — говорится в сообщении.



Заместитель командира части, несмотря на фактическое отсутствие военнослужащих, лично согласовал документы для начисления девяти военнослужащим дополнительного вознаграждения. Из государственного бюджета было выделено почти 900 тыс. гривен.



Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — халатное отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.



Ранее мы писали, что сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области. Его обвиняют в пособничестве подчиненному в уклонении от выполнения обязанностей военной службы. Одновременно обновленное подозрение вручили и самому военнослужащему.

