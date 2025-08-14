В Славянске гремели взрывы: над городом дым

В Славянске гремели взрывы. Фото: соцсети

Вечером в четверг, 14 августа, Славянск Донецкой области, вероятно, попал под российский обстрел. В городе виднеются клубы черного дыма. Об этом передают местные соцсети.



Жители Славянска сообщили, что вечером гремели взрывы. Кроме того, над городом можна увидеть дым.



Пока местная администрация не отреагировала на инцидент.





Ранее мы писали, что в четверг, 14 августа, прифронтовая Константиновка Донецкой области попала под российский обстрел. В результате удара погиб один мирный житель.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях