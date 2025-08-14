Россия потеряла истребитель Су-30СМ

Российский истребитель Су-30 разбился вблизи острова Змеиный. Фото: ВМС.

Российский истребитель Су-30СМ, вероятно, упал во время выполнения задания юго-восточнее острова Змеиный. Обломки самолета нашли в Черном море. Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.



«Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам», — говорится в сообщении.



Оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. Пилоты пока не обнаружены.



Ранее мы писали, что 1 июля 2025 года в Нижегородской области потерпел аварию российский бомбардировщик Су-34. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

