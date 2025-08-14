Из Дружковки объявлена принудительная эвакуация детей из-за атак армии РФ

Из Дружковки и четырех сел начинается обязательная эвакуация семей с детьми. Речь идет о селах Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской громады Донетчины. Об этом сообщил начальник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.



«Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 1879 детей», — уточнил он.



Филашкин добавил, что все структурные подразделения ОГА, правоохранители, местные власти имеют четкий отработанный механизм эвакуации. Призвал их как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания.



Россияне ежедневно обстреливают Донецкую область около 3000 раз — находиться в регионе очень опасно для жизни.



Ранее мы писали, что «Белые ангелы» за один день эвакуировали из Покровского района Донецкой области 24 человека и 19 животных.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях