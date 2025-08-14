ВСУ с начала года уничтожили более 4000 танков и ББМ российской армии

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что с начала года Силы обороны Украины поразили 1432 танка и 3087 боевых бронированных машин (ББМ) россиян.
Кроме того, потери оккупантов в живой силе составили 276 300 человек.
«Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу», — сообщили в ведомстве.
Ранее мы писали, что за последние двое суток военные ликвидировали 151 российского оккупанта и ранили еще более 70 военных ВС РФ на Покровском направлении.
