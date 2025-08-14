В Константиновке закроют последние три отделения «Укрпочты»: дата

С 19 августа в прифронтовом городе Константиновка Донецкой области не будут функционировать три последних отделения «Укрпочты». Их решили закрыть из-за российских атак. Об этом передает «Вільне радіо».



Директор Донецкого региона АО «Укрпочта» Максим Сутковый рассказал, что отделения № 5, 10 и 14 не будут работать. Однако желающие могут воспользоваться услугами в Алексеево-Дружковке и Дружковке.



«В Константиновке уже слишком опасно работать, все эвакуационные процессы прошли. Люди, которые остаются, смогут воспользоваться нашими услугами в ближайших населенных пунктах — Алексеево-Дружковка и Дружковка», — отметил он.



По словам директора, отделения 15, 16 и 18 августа еще будут работать. Местные жители смогут отправить или получить переводы, пенсии и пособия, а также оплатить коммунальные услуги.



Ранее мы писали, что с 9 июля в поселке Райское Донецкой области не будет функционировать отделение «Укрпочты». Причина — обстрелы российской армии.

