ВСУ уничтожили судно с иранскими боеприпасами в порту Оля

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, совместно с другими Силами обороны, нанесли огневой удар по морскому порту Оля в Астраханской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным украинских военных, порт Оля используется Россией как ключевой логистический узел для поставок военной продукции из Ирана. В частности, здесь перегружают товары военного назначения, включая детали для дронов типа Shahed и боеприпасы.

В результате удара было поражено судно «Порт Оля 4», которое, по предварительной информации, перевозило комплектующие к беспилотникам Shahed и боеприпасы иранского производства. Последствия атаки уточняются.

Это не первая атака, первая — была зафиксирована в апреле 2025 года. Силы обороны Украины заявляют, что продолжат действия, направленные на подрыв военного потенциала России и прекращение ее вооруженной агрессии.

Порт Оля расположен южнее Астрахани в дельте Волги, в Лиманском районе Астраханской области. Помимо военных поставок, через него проходят грузы металлопроката, зерна, оборудования и других товаров. В этом году в порту открылся таможенный пункт для приема контейнерных, генеральных грузов, масел и зерна.

Напомним, в ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».