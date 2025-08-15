Беспилотники атаковали оккупированное Енакиево в Донецкой области

Пожар после атаки беспилотников в оккупированном Енакиево Донецкой области. Фото из местных пабликов

Вечером 14 августа беспилотники атаковали временно оккупированный город Енакиево в Донецкой области, где в результате обстрела вспыхнул сильный пожар.

Предварительно, произошло несколько попаданий по складу боеприпасов (БК) российской армии. Об атаке сообщил активист и волонтер Сергей Стерненко в своем телеграм-канале.

Также удары по Енакиево подтвердил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«Что-то по-настоящему замечательное происходит в Енакиево. Говорят, дроны здесь и дроны там. В городе слышны взрывы и детонация. Фиксируются пожары», — отметил Андрющенко.

В сети также распространили кадры с места событий. На видео слышны звуки взрывов и видно пожар, который начался в результате атаки.

Местные паблики также сообщали о массированном налете беспилотников. По данным очевидцев, зафиксировано как минимум три волны атаки: в 22:10, 22:15 и 22:17 часов.

Следующий удар по городу зафиксирован около 22:20.

«Еще несколько ударов дронов в районе Фильтровальной в Енакиево», — отметили местные жители.

Официального подтверждения о попадании в склад боеприпасов ВС РФ на оккупированной Донетчине на момент публикации не поступало.