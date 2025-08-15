ВСУ сбили 63 из 97 «Шахедов» при ночной атаке РФ

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

15 августа 2025, 09:19

Авиация ВСУ. Авиация ВСУ.

В ночь на 15 августа (с 19:30 14 августа) РФ атаковала территорию Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 97 ударными БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Ударные БПЛА атаковали прифронтовые районы Харьковской, Сумской, Донецкой и Черниговской областей, ракетами были поражены Харьковская и Черниговская области.



По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 63 вражеских «Шахеда» и дрона-имитатора различных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 34 БПЛА в 13 локациях.

