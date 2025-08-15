Российские военные начали использовать на фронте новую версию дрона V2U с искусственным интеллектом — «Флеш»

На фронте замечена новая версия российского беспилотника, оснащённого искусственным интеллектом. Фото с телеграм-канала Сергея «Флеша»

Российский ударный беспилотник с искусственным интеллектом V2U получил новую версию — дрон-разведчик с ИИ. Новую версию БпЛА военные уже заметили на всех фронтах: он имеет некоторые отличия в оснащении и после выполнения разведывательной миссии приземляется на парашюте. При этом ничего российского внутри дрона военные не обнаружили.

Версия дрона-разведчика отличается от ударной разработки V2U отсутствием хвостовых стабилизаторов в центре. Об этом рассказал украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов в своем телеграм-канале.

«Ударный БпЛА с искусственным интеллектом V2U получил новую версию: БпЛА разведчик с искусственным интеллектом. На этой неделе этот тип БпЛА замечен на всех фронтах», — сообщил эксперт.

Один из кадров, которые обнародовал Бескрестнов, демонстрирует, как дрон приземляется на парашюте после выполнения миссии.

«Флеш» также рассказал, что при изучении трофеев военные заметили, что в программе V2U были разные названия этой линейки российских дронов.

«Ударный есть. Разведчик уже тоже есть. Остался дрон курьер для логистики», — добавил он.

Военным и специалистам пока не удалось выяснить разработчика и производителя новой версии дрона. Однако «Флеш» отметил, что внутри беспилотника «нет ничего российского», намекнув, что комплектующие части имеют зарубежное происхождение.

Эксперт добавил, что считает линейку дронов V2U «наиболее инновационной и опасной».