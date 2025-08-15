Российские войска продвинулись вблизи границ Донецкой с Днепропетровской и Запорожской областями – DeepState

Продвижение оккупантов вблизи границы Донетчины и Днепропетровщины. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась вблизи села Алексеевка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Это село находится недалеко от границы Донетчины и Днепропетровщины.



Оккупанты также продвинулись возле села Зеленое Поле Донецкой области. Оно находится недалеко от границы Донетчины с Запорожьем и Днепропетровщиной.



Кроме того, российские войска продвинулись в селе Темировка Запорожской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Покровском направлении Силы обороны Украины отбили 53 штурма захватчиков, на Новопавловском – 21, в частности в районах Зеленого Поля и Темировки.

Напомним, что в ВСУ объяснили, почему российская армия сосредоточила усилия на захвате города Родинское под Покровском.