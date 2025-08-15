В Курске после атаки дрона загорелся многоэтажный дом

В Железнодорожном округе Курска беспилотник попал в десятиэтажный жилой дом. По данным временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, в результате атаки погибла 45-летняя женщина, еще десять человек получили ранения, среди них — 15-летний подросток.

На верхних четырех этажах здания вспыхнул пожар, который вскоре был ликвидирован. В соседних домах ударной волной выбило стекла. Пострадавших временно разместили в ближайшей школе. Хинштейн возложил ответственность за атаку на Вооруженные силы Украины.

Напомним, вечером, 14 августа, беспилотники атаковали временно оккупированный город Енакиево в Донецкой области, где в результате обстрела вспыхнул сильный пожар.