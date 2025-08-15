Россияне 49 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области: один человек погиб, семеро ранены

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 14 августа. Фото: ОВА

За минувшие сутки, 14 августа, российские войска 49 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще семеро получили ранения. Об этом по состоянию на утро 15 августа сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район: в Веровке один человек погиб и двое ранены, поврежден дом. В Доброполье и Золотом Колодце Шаховской громады ранено по одному человеку. В Святогоровке поврежден склад и четыре грузовика, а в Белозерском — многоэтажка. В Золотом Колодце также повреждены многочисленные дома.

Краматорский район: в Константиновке погиб один человек, повреждено 12 домов и 4 автомобиля. В Заречном ранены два человека, а в Славянске — один. В Лимане поврежден дом. В Новоселовке повреждено пять домов и восемь хозяйственных построек, а в Александровке — десять домов и семь хозяйственных построек. В Самарском Новодонецкой ТГ повреждены два склада и магазин.

Бахмутский район: в Северске повреждены три дома.

Вадим Филашкин добавил, что за сутки с прифронтовых территорий было эвакуировано 5766 человек, среди которых 213 детей.