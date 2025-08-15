Российские обстрелы унесли жизни людей на Харьковщине и повлекли разрушения на Черниговщине

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

15 августа 2025, 12:36

В течение суток войска РФ атаковали северные области Украины. В Харьковской области обстреливали Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы, применяя управляемые авиабомбы, FPV-дроны и беспилотники.

Погибли люди и повреждена гражданская инфраструктура, сообщает полиция Харьковской области.

В Купянском районе российский дрон атаковал легковой автомобиль. Погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.

В результате авиаудара по поселку Новая Козача Харьковского района погиб 38-летний мужчина. Еще один пострадавший доставлен в больницу.

В селе Казачья Лопань Дергачевской громады из-за обстрелов погиб 64-летний житель.

В Чугуевском и Изюмском районах удары беспилотников повредили хозяйственные постройки, частные дома, крышу многоэтажки, гараж и объекты фермерского хозяйства. Пострадавших нет.

Последствия ударов по ХарьковщинеПоследстивия ударов по Харьковщине

Полиция провела девять осмотров мест происшествий и внесла данные в Единый реестр досудебных расследований по 15 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией РФ. Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения в ЕРДР внесены сведения о 25 963 военных преступлениях на территории Харьковской области.

По данным полиции Черниговской области, в ночь на 15 августа российская армия нанесла удар баллистической ракетой по Корюковской громаде. В одном из сел повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Информации о пострадавших нет.

Также зафиксированы разрушения жилых домов на Новгород-Северщине. Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военных преступлений. По фактам атак открыты уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Последствия обстрелов Черниговщины. Фото: Нацполиция УкраиныПоследствия обстрелов Черниговщины. Фото: Нацполиция Украины

Последствия обстрелов Черниговщины. Фото: Нацполиция Украины

Последствия обстрелов Черниговщины. Фото: Нацполиция Украины

Продолжается также обязательная эвакуация из населенных пунктов, подвергающихся постоянным обстрелам. Желающим покинуть опасные районы советуют обращаться в полицию по номеру 102, напоминает Нацполиция Украины.

Напомним, российские войска 49 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще семеро получили ранения.

