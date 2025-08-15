Украина получила от Болгарии три боевых вертолёта Ми-24

Погрузка Ми-24 на борт украинского Ан-124.

Вчера в Болгарии засняли, как в аэропорту Пловдива через ограждение загружают на борт украинского Ан-124 три боевых вертолёта Ми-24В/Д. Об этом сообщил блог пилотов ВВС Украины «Соняшник».



На балансе Болгарии числилось 4 Ми-24В и 6 Ми-24Д. Судя по всему, три последних машины — именно типа D. По данным OSINTtechnical, неизвестно, прошли ли вертолёты модернизацию, однако ранее Украина уже проявляла интерес к их покупке, но отказалась из-за технического состояния.



Сейчас, по всей видимости, Украина получила от Болгарии новый пакет из как минимум трёх боевых вертолётов Ми-24Д/В «Хинд».



Машины были замечены при погрузке на борт украинского Ан-124 «Be Brave Like Bucha» в аэропорту Пловдива.

Неизвестно, проходили ли они модернизацию на предприятии Avionams — крупном болгарском центре по ремонту и обслуживанию вертолётов, расположенном в аэропорту.