На пороховом заводе в Рязанской области РФ произошел взрыв: минимум пять человек погибли, 20 пострадали

Как минимум пять человек погибли и 20 пострадали от взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области России. Об этом сообщают местные каналы.

По информации Mash, ЧП произошло в районе 10 утра в поселке Лесной в Шиловском районе — все здание цеха полностью разрушено. Пожарные тушат возгорание в одном из складов, всех пострадавших увезли в районную больницу.

Под завалами помещения порохового завода остается не менее 20 человек. Предварительная версия ЧП — нарушение техники безопасности.

На данный момент известно о пяти погибших и 20 пострадавших, но число жертв может вырасти — под обломками конструкций остаются еще минимум 20 человек.

