На пороховом заводе в Рязанской области РФ произошел взрыв: минимум пять человек погибли, 20 пострадали

15 августа 2025, 13:23

По меньшей мере пять человек погибли и 20 пострадали в результате взрыва на пороховом заводе в Рязанской области России.

Как минимум пять человек погибли и 20 пострадали от взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области России. Об этом сообщают местные каналы.

По информации Mash, ЧП произошло в районе 10 утра в поселке Лесной в Шиловском районе — все здание цеха полностью разрушено. Пожарные тушат возгорание в одном из складов, всех пострадавших увезли в районную больницу.

Под завалами помещения порохового завода остается не менее 20 человек. Предварительная версия ЧП — нарушение техники безопасности.

На данный момент известно о пяти погибших и 20 пострадавших, но число жертв может вырасти — под обломками конструкций остаются еще минимум 20 человек. 

ЧП произошло в районе 10 утра, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью 15 августа дроны массированно атаковали Самарскую область России, где под ударом, в частности, оказался город Сызрань. Там в результате атаки вспыхнули пожары на территории нефтеперерабатывающего завода, который считается одним из крупнейших в системе компании «Роснефть».

Другое
Взрыв Россия Пороховой завод Рязанская область
