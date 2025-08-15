Оккупанты пытают «уклонистов» за отказ идти на штурм

Привязанные друг к другу скотчем военные РФ.

В сети обнародовали видео, на котором российские военные издеваются над своими собратьями, отказавшимися идти на штурм позиций Сил обороны Украины. Запись опубликовал телеграм-канал «Скадовський Захисник».



На кадрах видно двух захватчиков, привязанных друг к другу скотчем и примотанных к дереву. Перед этим оккупанты раздели «уклонистов» и били их по спине открытой ладонью, оставляя характерные красные следы. В ВС РФ такое наказание цинично называют «загаром».



«Наказание для тех россиян, кто отказался гибнуть в мясных штурмах», — говорится в описании к видео.



Втрати ворога за 8 місяців 2025 року! pic.twitter.com/qh6xcyZLUq — UA_StratCom (@StratCom_AFU) August 15, 2025



За прошедшие сутки потери российских войск составили 940 человек.

Всего за 8 месяцев 2025 года армия РФ потеряла 277 240 военнослужащих убитыми и ранеными.