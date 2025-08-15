Российские власти подтвердили атаку дронов на судно в астраханском порту

Атаку беспилотников на судно в астраханском порту подтвердил губернатор области

Беспилотники атаковали порт Оля в Астраханской области России. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. В результате «обломками» было повреждено судно.

Очевидец сообщил изданию ASTRA, что экипаж был спасен. Он также утверждает, что судно потопили дроном.

Утром 15 августа Генштаб ВСУ сообщил о поражении российского грузового судна «Порт Оля 4» в астраханском порту Оля. Утверждается, что Россия использует этот порт как важный логистический пункт для поставок товаров военного назначения из Ирана.

В ведомстве добавили, что, по имеющейся информации, судно «Порт Оля 4» было загружено комплектующими к БПЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана.

Порт «Оля» — самый крупный российский порт в Каспийском регионе. Он обеспечивает перевалку грузов между РФ, странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Южной Азии и Ближнего Востока, пишет «Царьград».