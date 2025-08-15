На Ставке приняли решение об укреплении Добропольского и других направлений на Донетчине – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

15 августа президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, один из ключевых вопросов – фронт, в частности Покровское направление.



«Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Есть успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад в направлении Доброполья. Сегодня есть решение относительно дополнительного укрепления этого и других направлений на Донетчине. Отдельное внимание позициям в Запорожской области. Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации», – рассказал Зеленский.

Напомним, что украинская армия остановила прорыв российских войск под Добропольем.