В Закарпатье сошли с рельсов три вагона поезда Запорожье — Солотвино

В Закарпатской области произошло схождение трёх вагонов пассажирского поезда №39/40 Запорожье — Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, сообщили в официальном канале «Укрзализныци».



Причины происшествия установит специальная комиссия. По предварительной версии, причиной стал «выброс» рельса из-за аномальной жары.



В компании извинились за вынужденную задержку и сообщили, что уже работают над организацией дальнейшей логистики в регионе и оценивают сроки восстановительных работ.



Пригородный поезд №6581 Королево — Батьёво временно будет курсировать только до станции Виноградов. Пассажиров рейса №84 Солотвино — Киев попросили дождаться информации об объездном маршруте.



«Всех гарантированно довезём», — заверили в «Укрзализныце».