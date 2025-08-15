В Венгрии с МиГ-29 похитили детали РЛС на военном аэродроме

На военном аэродроме Кечкемет в Венгрии неизвестные похитили детали радиолокационной станции с самолёта МиГ-29. Об этом сообщил военный телеграм-канал, связанный с авиацией.
Инцидент произошёл около двух недель назад. Злоумышленники прорезали проволочный забор, проникли на территорию аэродрома и сняли компоненты РЛС, расположенные под носовым обтекателем самолёта.
В Кечкемете хранятся 28 МиГ-29, снятых с эксплуатации в 2010 году и заменённых истребителями JAS 39 Gripen.
Несмотря на то, что МиГи больше не используются, их поддерживают в рабочем состоянии, чтобы при необходимости вернуть в строй.
