В Венгрии с МиГ-29 похитили детали РЛС на военном аэродроме

Иллюстративное фото истребителя МиГ-29 ВВС Венгрии, аналогичного тем, что хранятся на аэродроме Кечкемет, где были похищены элементы РЛС.

На военном аэродроме Кечкемет в Венгрии неизвестные похитили детали радиолокационной станции с самолёта МиГ-29. Об этом сообщил военный телеграм-канал, связанный с авиацией.



Инцидент произошёл около двух недель назад. Злоумышленники прорезали проволочный забор, проникли на территорию аэродрома и сняли компоненты РЛС, расположенные под носовым обтекателем самолёта.



В Кечкемете хранятся 28 МиГ-29, снятых с эксплуатации в 2010 году и заменённых истребителями JAS 39 Gripen.



Несмотря на то, что МиГи больше не используются, их поддерживают в рабочем состоянии, чтобы при необходимости вернуть в строй.