Россияне нанесли удар по центральному рынку в Сумах, в городе сильный пожар

Российские оккупанты ударили по городу Сумы в пятницу, 15 августа. Целью стал центр. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.



«Враг нанес удар по центральной части Сумской громады — по гражданской инфраструктуре», — отметил он.



По словам Григорова, на месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы.



Информация о пострадавших уточняется.



В местных соцсетях уточняют, что под удар российских войск попал центральный рынок. Вероятно, россияне использовали дрон.



