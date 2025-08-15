Россияне нанесли удар по центральному рынку в Сумах, в городе сильный пожар

Российские оккупанты ударили по городу Сумы в пятницу, 15 августа. Целью стал центр. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
«Враг нанес удар по центральной части Сумской громады — по гражданской инфраструктуре», — отметил он.
По словам Григорова, на месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
В местных соцсетях уточняют, что под удар российских войск попал центральный рынок. Вероятно, россияне использовали дрон.
