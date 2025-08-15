Коннектикут и Донецкая область подписали историческое соглашение «Sister State»

7 августа штат Коннектикут и Донецкая область Украины официально заключили первое в истории «Sister State» соглашение между американским штатом и регионом на линии фронта.



Соглашение направлено на усиление социальных, культурных, гуманитарных, образовательных и экономических связей, а также поддержку восстановления.

Инициативу с момента полномасштабного вторжения координировал фонд Ukraine Aid International (UAI) вместе с сетью городов-побратимов в Коннектикуте.

«Что это значит для громад: соглашение переводит сотрудничество с уровня городов-побратимов на уровень штата, открывает путь к системной помощи громадам Донетчины, а также к обменам между университетами, бизнесом и муниципалитетами», — говорится в сообщении.



Проекты будут реализовываться за счет частной филантропии и партнерств — с фокусом на устойчивые решения: доступ к чистой воде, поддержку больниц и школ, муниципальную инфраструктуру, программы для детей и ментальное здоровье.



Фонд выступает координационным центром между властями штата, донорами, бизнесом и общинами Украины, обеспечивая «последнюю милю» доставки помощи в прифронтовые города и села. Именно благодаря трехлетней работе городов Коннектикута — Вестпорт, Истон, Вестон, Риджфилд, Ферфилд, Стамфорд и Гринвич — стало возможным подписание соглашения на уровне штата и развертывание более масштабных программ поддержки.

