За один день «Білі янголи» эвакуировали 17 человек из Покровского и Краматорского районов

Эвакуация в Донецкой области продолжается. Фото: полиция

За один день полицейский экипаж «Білі янголи» эвакуировал из города Белицкое Покровского района и села Андреевка Краматорского района Донецкой области 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Среди них — мама с 5 детьми, раненый, люди с инвалидностью. У каждого — своя история и своя боль. Но главное — они живы и смогут начать новую жизнь», — говорится в сообщении.





В ведомстве также сообщили, что помогли мужчине доставить в морг его супругу.



Ранее мы писали, что волонтер Богдан Зуяков рассказал, что 14 августа днем вывез лежачую женщину, которая нуждалась в медицинской помощи, из села Андреевка Донецкой области. Женщина имела ряд заболеваний.

