ВСУ зачистили и взяли под контроль шесть населенных пунктов на Покровском направлении вблизи Доброполья

ВСУ зачистили и взяли под контроль шесть населенных пунктов. Фото: скриншот

В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец Донетчины. Об этом сообщает 1 корпус НГУ «Азов».



Армия РФ потеряла 271 оккупанта, получили ранения — 101 захватчик, и попали в плен — 13.



Кроме того, были повреждены или уничтожены один танк, две ББМ, 37 единиц авто и мототехники, три пушки.



«Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается», — заявили в официальном заявлении.



Также военные аналитики проекта DeepState уточнили, что Силы Обороны Украины отбросили оккупантов вблизи Рубежного, Золотого Колодезя, Веселого, Вольного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.



Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны Украины локализовали российских военных на Добропольском направлении.

