Краматорец Владислав Руднев завоевал две золотые медали и победил «нейтрального» россиянина на Играх-2025

Владислав Руднев завоевал два золота на Всемирных Играх. Фото: Спортивный Комитет Украины

На Всемирных Играх-2025 в китайском городе Чэнду спортсмен из Краматорска Владислав Руднев завоевал две золотые «награды». Он выступал в весовой категории до 79 килограммов.



Соперником Владислава стал «нейтральный» россиянин Ованес Абгарян. Руднев провел серию атак и завершил поединок со счетом — 3:0.



Кроме того, на следующий день Владислав выступил в составе мужской сборной Украины вместе Александром Воропаевым, Анатолием Волошиновым, Петром Давыденко и Андреем Кучеренко. Сборная Украины завоевала «золото», в финале победив команду из Казахстана.



После объявления результатов, Владислав Руднев отпраздновал гопаком вместе с партнером по сборной Андреем Кучеренко.



Владислав Руднев — заслуженный мастер спорта Украины по борьбе самбо, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, стипендиат Донецкой областной государственной администрации.

