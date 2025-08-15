Краматорец Владислав Руднев завоевал две золотые медали и победил «нейтрального» россиянина на Играх-2025

На Всемирных Играх-2025 в китайском городе Чэнду спортсмен из Краматорска Владислав Руднев завоевал две золотые «награды». Он выступал в весовой категории до 79 килограммов.
Соперником Владислава стал «нейтральный» россиянин Ованес Абгарян. Руднев провел серию атак и завершил поединок со счетом — 3:0.
Кроме того, на следующий день Владислав выступил в составе мужской сборной Украины вместе Александром Воропаевым, Анатолием Волошиновым, Петром Давыденко и Андреем Кучеренко. Сборная Украины завоевала «золото», в финале победив команду из Казахстана.
После объявления результатов, Владислав Руднев отпраздновал гопаком вместе с партнером по сборной Андреем Кучеренко.
Владислав Руднев — заслуженный мастер спорта Украины по борьбе самбо, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, стипендиат Донецкой областной государственной администрации.
