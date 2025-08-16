Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Журналисты спросили Путина, когда он прекратит убивать украинцев

16 августа 2025, 09:44

Журналисты спросили Путина, когда он прекратит убивать украинцев

Путин проигнорировал вопрос американских журналистов относительно убийств граждан Украины. Фото: Белый дом Путин проигнорировал вопрос американских журналистов относительно убийств граждан Украины. Фото: Белый дом

Во время рукопожатия Трампа и Путина журналисты задали вопрос главе Кремля Владимира Путина: «Господин президент Путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?». Об этом передает американские СМИ.

Однако Путин сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что не слышит то, что ему говорят.

Трамп наклонился к нему и что-то сказал. Возможно, он объяснил, что именно спросили. После этого глава Кремля продолжил улыбаться в камеры.

Ранее мы писали, что переговоры на Аляске между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным завершены. Телеканал Fox News сообщает, что пресс-конференция Путина и Трампа может начаться на час раньше, чем ожидалось изначально. Кроме того по данным телеканала, Трамп намерен обсудить с Путиным на Аляске соглашения по ядерным вооружениям, несмотря на то, что главной темой является Украина. Он также заявил, что введение вторичных санкций оказало бы разрушительное влияние на экономику РФ, но, «возможно, этого не придется делать».

