В Доброполье российская ракета пробила крышу пятиэтажки и застряла в квартире

Российская ракета пробила крышу пятиэтажного дома в Доброполье и застряла в квартире. Фото: Доброполье info

Российские оккупационные войска ночью и сегодня утром обстреляли города Доброполье и Белозерское Покровского района Донецкой области.

По сообщению местного телеграм-канала «Доброполье Инфо», вчера ночью российская ракета попала в пятиэтажный дом в Доброполье. К счастью, она не взорвалась.

Канал опубликовал фото ракеты, которая пробила крышу и застряла в одной из квартир дома.

Также публикуются фото и видео последствий ночного обстрела Доброполье и утреннего — в Белозерском.