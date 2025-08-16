В Доброполье российская ракета пробила крышу пятиэтажки и застряла в квартире

Российские оккупационные войска ночью и сегодня утром обстреляли города Доброполье и Белозерское Покровского района Донецкой области.
По сообщению местного телеграм-канала «Доброполье Инфо», вчера ночью российская ракета попала в пятиэтажный дом в Доброполье. К счастью, она не взорвалась.
Канал опубликовал фото ракеты, которая пробила крышу и застряла в одной из квартир дома.
Также публикуются фото и видео последствий ночного обстрела Доброполье и утреннего — в Белозерском.
