Британский журналист сообщил, что Путин и Трамп договорились о перемирии в воздухе

По сведениям журналиста британского издания The Economist, Путин и Трамп договорились о перемирии в воздухе. Фото: CNN

Существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров США, России и Украины. Об этом в социальной сети Х сообщил корреспондент британского издания The Economist Оливер Кэрролл.

«Мы думаем, что небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров», — сообщил журналист со ссылкой на свои источники.

«Следующая неделя будет интересной», — написал Кэрролл.

Ранее сообщалось, что во время встречи с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп обсуждал вопросы обмена территориями. Трамп также сообщил, что сейчас ведется подготовка к переговорам между президентами России и Украины, и не исключил своего возможного участия в них.