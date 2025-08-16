Войска РФ захватили село Попов Яр в Донецкой области

Силы обороны отошли от села Попов Яр. Фото: скриншот

На Добропольском направлении оккупационные российские войска оккупировали село Попов Яр Донецкой области. Силы обороны отошли от населенного пункта. Об єтом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Дніпро».



«Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр. Пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки», — говорится в сообщении.



Сейчас продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.

Военные аналитики проекта DeepState еще 5 августа сообщили, что российские военные захватили село.



Ранее мы писали, что силы 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ и смежных подразделений зачистили от российских ДРГ и одиночных оккупантов город Покровск Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях