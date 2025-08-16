Зеленский рассказал детали разговора с Трампом

Президент Украины рассказал о содержательном разговоре с Трампом 16 августа. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательном разговоре с Дональдом Трампом. Кроме того, глава государства поговорил с европейскими лидерами. Об этом сообщил Зеленский в телеграм.



«В целом говорили более полутора часов, примерно час — с президентом Трампом», — заявил он.



По словам Зеленского, Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации.



«Мы поддерживаем предложение Президента Трампа о трехсторонней встрече Украина-Америка-Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», - резюмировал он.



Ранее мы писали, что Трамп в интервью Fox News сообщил, что готов присоединиться к будущей встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

