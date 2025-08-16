У Зеленского «не слышали» о договоренностях Трампа и Путина относительно воздушного перемирия

Иллюстративное фото

Киев «ничего не слышал» о вероятном воздушном перемирии Украины и России. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Напомним, ранее корреспондент британского журнала The Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на источники, рассказал о вероятном достижении соглашения по прекращению огня в воздухе по итогам встречи президентов США и России на Аляске.

Прекращение огня в воздухе будет действовать до трехсторонней встречи президентов США, России и Украины, написал он.

«Небо подаст сигналы о предварительных результатах переговоров. Следующая неделя будет интересной», — рассказал Кэрролл.

В ответ на этот комментарий Литвин заявил, что в Киеве «ничего не знают» о договоренностях лидеров двух стран.

Литвин таким образом прокомментировал твит Оливера Кэрролла.