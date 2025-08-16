Дроны атаковали Белгород РФ: двое раненых

В субботу, 16 августа, неизвестные дроны ударили по российскому городу Белгород. Двое человек пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавшие получили множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника. Их госпитализировали в медицинское учреждение.
Кроме того, повреждены частный и многоквартирный дома, здание на территории спортивного объекта и автомобили.
Ранее мы писали, что в результате атаки беспилотника ВСУ по центру Белгорода пострадали двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота.
