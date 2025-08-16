Россия может усилить удары по Украине

Россия может попытаться усилить давление и удары по украинским позициям, чтобы создать для себя более выгодные условия на международной арене. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины и зная подлость России, предполагаем, что российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары против украинских позиций с целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами», — написал он.



Зеленский уточнил, что сейчас фиксируется передвижение и готовность российских войск.



«Конечно, будем противодействовать — если надо, то и асимметрично. Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу», — добавил президент.



