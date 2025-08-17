Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Ночной обстрел Доброполья: пострадала гражданская инфраструктура

17 августа 2025, 11:13

Ночью, 17 августа, российские войска нанесли удары по Доброполью в Донецкой области. Под обстрел попали несколько объектов города. Повреждена Добропольская налоговая инспекция и жилой многоэтажный дом рядом с супермаркетом АТБ. Об этом сообщает «Типичное Доброполье».

В Святогоровке в результате попадания дрона-«шахеда» загорелся двухэтажный жилой дом. Также сообщается о трех попаданиях корректируемых авиабомб (КАБ).

Удары пришлись по району Молодежный, рядом с Центром детско-юношеского творчества — повреждены жилые дома и дорожное покрытие. В микрорайоне Солнечный после обстрела загорелись квартиры.Одна из квартир по улице Саратовской, где произошло попадание. Фото «Типичное Доброполье»

Одна из квартир по улице Саратовской, где произошло попадание. Фото: «Типичное Доброполье»

Как сообщается, в результате попадания дрона повреждена налоговая инспекция, пострадала школа №7. В городе горели гаражи рядом с жилыми домами. По предварительной информации, погибших нет, есть люди с легкими травмами.

Напомним, в ВСУ сообщили, что армия остановила прорыв российских войск под Добропольем.

