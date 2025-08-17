В Луганске сжигают украинские книги, но преподаватели сохраняют литературу тайно

«Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть» — этот девиз Сил специальных операций Украины лег в основу нового короткометражного фильма «Викладач».

По данным ССО, в оккупированном Луганске российские власти пытаются стереть любые упоминания об Украине: студентам навязывают искаженную версию истории, а в университетах захваченных территорий оккупанты сжигают украинские книги.



Однако среди преподавателей находятся те, кто тайно объединяется в кружки украиноведения, чтобы сохранить национальную литературу и культурное наследие. Фильм «Викладач» посвящен именно этому сопротивлению.

В нем звучат украинские песни: легендарная «Червона рута» Владимира Ивасюка в исполнении Елены Кузнецовой и ансамбля «Карпати» Валерия Громцева (1970 год), а также современная композиция «Болбочан» Сергея Жадана и Евгения Турчинова (2025 год).