Оккупационные власти Донетчины снизили тарифы на воду, но не в Мариуполе

Тарифы на воду снизили в Донецке и других городах, но не в Мариуполе. Об этом пишет «Мариуполь сейчас».

В группировке «ДНР» объявили о введении с 1 августа понижающего коэффициента на услуги водоснабжения и водоотведения. Согласно распоряжению от 14 августа 2025 года, новые тарифы начнут действовать в Донецке, Макеевке, Горловке, Дебальцево, Торезе, Снежном, Харцызске, Иловайске, а также в Ясиноватском, Енакиевском и Шахтерском районах.

Стоимость кубометра воды там составит 7,47 рубля (около четырех гривен), а водоотведение обещают сделать бесплатным.

Как отмечается, в списке городов нет Мариуполя.

Еще одно подтверждение: обещания «заботы» о Мариуполе остаются только на бумаге, подчеркивается в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе ремонтируют 1,5 км трубопровода для водоснабжения.