17 августа 2025, 18:05

Европа едина перед встречей с Трампом — ультиматум Путина обсудят в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и сделал ряд заявлений накануне переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Видео выступления опубликовал телеканал FREEДОМ в Facebook.

«Очень важно, чтобы Европа оставалась вместе с Украиной. Сегодня мы определяем ключевые вопросы, которые будут обсуждаться в Вашингтоне», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что главным условием является сохранение европейского единства, каким оно было в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение РФ: «Эта сплоченность дает возможность достичь реального мира».

По словам президента, прекращение огня невозможно навязать силой оружия. Для этого нужно двигаться к финальному соглашению. «Путин не хочет прекращать убийства, но он обязан это сделать», — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что реальными могут быть лишь переговоры на линии фронта: «Контактная линия — это лучшая линия для разговоров, и европейцы поддерживают этот подход».

Зеленский также напомнил, что Россия до сих пор не добилась успеха в Донецкой области: «Путин не смог захватить ее за 12 лет. Конституция Украины не позволяет ни сдавать территории, ни торговать землей».

Он подчеркнул, что территориальные вопросы могут обсуждаться только на трехсторонней встрече Украина—США—Россия. «Если Россия откажется, нужны новые санкции», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Вашингтон и Европа согласовали совместную работу по предоставлению Украине гарантий безопасности: «Мы очень благодарны США и Президенту Трампу за этот сигнал». По его словам, эти гарантии должны действовать на практике, «как статья 5 НАТО».

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в ЕС должно рассматриваться вместе с Молдовой: «Если нас разделят, это будет означать отсутствие единой позиции Европы в отношении Украины и ее безопасности.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен
Места
Брюссель
@novosti.dn.ua

