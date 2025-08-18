В Донецке обстреляли место расквартирования российских войск

Ночью, 18 августа, в оккупированном Донецке был атакован объект, где находились российские военные.

По данным Telegram-канала «Андрющенко-Time», удар пришелся на здание в Ленинском районе по адресу проспект Гонимова, 17А.

Предположительно, речь идет о бывшем интернате №1. Канал Supernova+ сообщает, что совсем недавно туда был размещен личный состав для переброски на Покровское направление.

«Донецк. Было очень громко... как минимум три взрыва... в Ленинском что-то горит — говорят, что взрывается, когда горит...» — сообщает Supernova+.

Напомним, ВСУ ракетным ударом уничтожили вертолет Ми-8 Росгвардиии под оккупированным Донецком.