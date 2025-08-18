Полиция проверяет обстоятельства подрыва военного автомобиля в Киеве

В Киеве утром, 18 августа, произошел взрыв военного автомобиля. Инцидент зафиксирован в Подольском районе, на парковке возле жилого дома на Виноградаре.

По данным полиции, в момент, когда владелец подошел к пикапу, в салоне сработало взрывное устройство. Мужчина получил легкие травмы, от госпитализации отказался.

На месте происшествия правоохранители проверили также второй автомобиль того же владельца, припаркованный рядом.

В Киевской военной администрации сообщили, что взрыв произошел на пассажирском сиденье. В результате повреждения получили еще несколько машин, стоявших поблизости.

По информации полиции, устройство, которое сдетонировало, пока не идентифицировано. На месте работают оперативные службы, специалисты выясняют причины и возможные мотивы произошедшего.

Напомним, СБУ предотвратила теракт в Киеве: задержана женщина, которая пыталась заложить взрывчатку в одном из ресторанов по заданию российской разведки.